شكري يبحث مع وزير خارجية بيلاروسيا العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين، جلسة محادثات موسعة مع نظيره البيلاروسي " فلاديمير ماكبي" في مينسك تناولت كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة الى التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الاوسط وجهود بيلاروسيا في رعاية المحادثات الخاصة بأزمة أوكرانيا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - فى بيان صحفي- إن المحادثات تناولت مساعي البلدين لدفع العلاقات الثنائية قدما في شتي المجالات، والبناء علي الزخم الذي تولد عن زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر في يناير من العام الجاري، حيث يحرص الجانبان علي توسيع أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بما فى ذلك المشروعات والبرامج الـ ٤٥ التي تم توقيعها فى اطار أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين فى قطاعات الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والري والبيئة، فضلا عن قطاع السياحة، حيث تعتبر مصر ثاني أكبر وجهة مفضلة لدي السائح البيلاروسي.

كما حرص الوزيران على استعراض قائمة المشروعات الجارى التشاور حولها بين البلدين حاليا، حيث تم الاتفاق على تولى وزارتي خارجية البلدين دور الميسر والمحفز لقطاعات ومؤسسات كل دولة لدفع برامج التعاون المشتركة قُدُما وتسهيل الاتفاق على البرامج الجارى التشاور بشأنها بين الأجهزة المعنية فى البلدين.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية حرص على استعراض رؤية مصر للأوضاع الإقليمية فى الشرق الأوسط، وقدم شرحا شاملا لموقف مصر تجاه الازمات فى كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، فضلا عن جهود مصر لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالاضافة الى استعراض رؤية مصر تجاه قضية مكافحة الإرهاب، باعتبارها ظاهرة تنطوي علي تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الصدد، ناقش الوزيران مستجدات الأزمة القطرية وتمسك الرباعي العربي بمواقفه المطالبة بتصحيح قطر لمسارها إزاء الدول العربية والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، وتقديم الدعم والملاذ لقيادات تلك الجماعات.

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية البيلاروسي علاقات بلاده مع مصر، معربا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية.كما أعرب عن تقديره لمواقف مصر التي تتسم بالتوازن والحرص على تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض وزير خارجية بيلاروسيا جهود بلاده فى رعاية المحادثات الخاصة بأزمة أوكرانيا، معربا عن تقديره لمستوي التنسيق والتعاون القائم بين البلدين فى المحافل والمنظمات الدولية، بما فى ذلك تبادل التأييد والدعم لترشيحات البلدين.