شكري يبحث مع نظيره البيلاروسي تطورات الشرق الأوسط

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عقد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الإثنين، جلسة محادثات موسعة مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكبي، في مينسك، تناولت كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود بيلاروسيا في رعاية المحادثات الخاصة بأزمة أوكرانيا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إن المحادثات تناولت مساعي البلدين لدفع العلاقات الثنائية قدما في شتي المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر في يناير الماضي، إذ يحرص الجانبان على توسيع أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك المشروعات والبرامج الـ٤٥ التي تم توقيعها في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين في قطاعات الصناعة، التجارة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الري، والبيئة، فضلا عن قطاع السياحة، إذ تعتبر مصر ثاني أكبر وجهة مفضلة لدى السائح البيلاروسي.

وحرص الوزيران على استعراض قائمة المشروعات الجاري التشاور حولها بين البلدين حاليا، إذ تم الاتفاق على تولي وزارتي خارجية البلدين دور الميسر والمحفز لقطاعات ومؤسسات كل دولة، لدفع برامج التعاون المشتركة قدما وتسهيل الاتفاق على البرامج الجاري التشاور بشأنها بين الأجهزة المعنية في البلدين.

وذكر أبو زيد أن وزير الخارجية حرص على استعراض رؤية مصر للأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، وقدم شرحا شاملا لموقف مصر تجاه الأزمات في سوريا، ليبيا، اليمن، والعراق، فضلا عن جهود مصر لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة إلى استعراض رؤية مصر تجاه قضية مكافحة الإرهاب، باعتبارها ظاهرة تنطوي على تهديد للسلم والأمن الدوليين.

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وناقش الوزيران مستجدات الأزمة القطرية وتمسك الرباعي العربي بمواقفه المطالبة بتصحيح قطر لمسارها إزاء الدول العربية، والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، وتقديم الدعم والملاذ لقيادات تلك الجماعات.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية البيلاروسي علاقات بلاده مع مصر، معربا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، وعن تقديره لمواقف مصر التي تتسم بالتوازن والحرص على تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض جهود بلاده في رعاية المحادثات الخاصة بأزمة أوكرانيا، معربا عن تقديره لمستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية، بما في ذلك تبادل التأييد والدعم لترشيحات البلدين.