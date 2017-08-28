تأجيل دعوي بطلان توقيع اتفاقية مصر والسودان لـ 10 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الأثنين، تأجيل الدعوى المقامة من السفير ابراهيم يسري، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان واثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية واخري

وطالب يسري في أوراق دعواه ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان واثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، وسرعة أصدر حكم قضائي يؤيد مطالبه.