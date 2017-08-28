تأجيل دعوي بطلان توقيع اتفاقية مصر والسودان لـ 10 أكتوبر
تأجيل دعوي بطلان توقيع اتفاقية مصر والسودان لـ 10 أكتوبر
11:37 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الأثنين، تأجيل الدعوى المقامة من السفير ابراهيم يسري، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان واثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية واخري
وطالب يسري في أوراق دعواه ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان واثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل، وسرعة أصدر حكم قضائي يؤيد مطالبه.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار الكهرباء والوقود على محدودي الدخل
-
29 سبتمبر .. نظر دعوى وقف انتخابات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
-
انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بمنطقة الصف
-
دعوى قضائية لوقف انتخابات مجلس إدارة غرفة الغوص سبتمبر المقبل
إعلان
إعلان