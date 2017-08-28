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بالصور.. ضبط محل "كوافير حريمي" داخل حقائب راكبة في مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط محل "كوافير حريمي" داخل حقائب راكبة في مطار القاهرة

11:34 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

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كتب– طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تهريب محل "كوافير حريمي"، داخل حقائب راكبة مصرية قادمة من أمريكا عبر فرنسا، حاولت تهريب مستحضرات التجميل من رجال الجمارك لبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية كبيرة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة شركة اير فرانس القادمة من باريس، اشتبه رضا أبو العزم مدير الحركة، فى راكبة مصرية قادمة من أمريكا عبر باريس، وبالعرض على بدوى عبد الواحد مشرف الصالة، قرر تكليف محمد موسي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائبها، وعثر على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل "ماكياج للسيدات"، وبلغت قيمه المضبوطات أكثر من 500 ألف جنيه.

قرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكبة.

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