اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع

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هو أحد أعمدة الفن المسرحي في مصر، إذ إنه أثرى بأعماله الرائعة تاريخ المسرح، وفي مقدمة تلك الأعمال مسرحية "شاهد ماشافش حاجة"، بطولة الفنان عادل إمام، والراحل عمر الحريري، والتي عُرضت تليفزيونيا في عام 1976، وتعتبر من أهم مسرحيات الكوميديا الخالصة، التي تُدرس لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، ضمن المستوى الأعلى للكوميديا، التي تحمل رسالة مهمة، ولعل ذلك نابع من فكر المخرج الذي درس المسرح، وقام بتدريسه لأجيال عديدة.

هاني مطاوع، المولود في 9 أغسطس 1944، عشق المسرح منذ طفولته، وعمد إلى دراسته والإلمام بقواعده من خلال الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، الذي تخرجه فيه بترتيبه الأول على الدفعة عام 1966، ثم عُين معيدا في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967، وحصل على درجة الأستاذية في أغسطس 1991.

لم يكتفِ المخرج الراحل بدراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية وإنما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل هناك من جامعة "آيوا" على ماجستير الفنون الجميلة في الإخراج المسرحي، ثم حصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في النقد الدرامي ونظريات العرض المسرحى من جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985.

قام بالتدريس في عدد كبير من المؤسسات العلمية مثل: "أكاديمية الفنون بالقاهرة، كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، مركز إعداد الرواد بالثقافة الجماهيرية المصرية، المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت، كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، كلية المسرح بجامعة ولاية فلوريدا الأمريكية، قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان".

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شغل "مطاوع" عددا من المناصب المهمة مثل: "وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق لقطاع الفنون الشعبية الاستعراضية، ورئيس البيت الفني للمسرح، ورئيس قسم الفنون المسرحية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ورئيس قسم الفنون المسرحية بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس".

وعلى الصعيد الفني أخرج مجموعة من أجمل المسرحيات مثل: "شاهد ماشافش حاجة، حكيم عيون، جوز ولوز، ترا لم لم، دماء على ستار الكعبة"، بجانب مسرحية "خشب الورد" التي قدم من خلالها الفنان أشرف عبد الباقي لأول مرة للجمهور بعد أن اكتشفه، كما أعد المخرج هاني مطاوع للمسرح العديد من النصوص المسرحية، من أهمها حكاية فرفورية 1967، ومدرسة الأزواج، وقام بعمل إعداد درامي لمسرحية موليير، التي قُدمت على خشبة المسرح القومي عام 1972، بجانب تأليفه مسرحية "يا مسافر وحدك".

في عام 2009 حاز جائزة الدولة التقديرية في الفنون، وحينما سُئل في لقاء تليفزيوني قبل رحيله عن سبب عزوف الناس عن المسرح قال: "فن المسرح قدم وأنا مش هانزل من بيتي عشان أروح مسرح وعندي في البيت كل حاجة وبريموت أشوف أي حاجة وأنا باشرب قهوتي"، وقبل أن يحقق حلمه بإعادة تقديم مسرحية "يا مسافر وحدك"، رحل البطل نور الشريف في 11 أغسطس 2015، ولحق به "مطاوع" في 28 أغسطس من العام ذاته، عن عمر ناهز 71 عامًا.