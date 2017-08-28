الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر

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شهدت أسعار الدولار اليوم الإثنين انخفاضا طفيفا بالبنك المركزي ليسجل الدولار 17.76 للبيع، و17.66 للشراء بانخفاض 1 قرش عن التعاملات الصباحية أمس الأحد.

وسجل الدولار الأعلى سعرا بالبنك الأهلى المصري والبنك العربي بـ17.77 للبيع، و17.67 للشراء، بينما سجل الأقل سعرًا بالبنك الأهلي الكويتي بـ17.72 للبيع، و17.62 لللشراء.

وفى بنك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الزراعي المصري وبنك إتش إس بي سي سجل 17.76 للبيع، و 17.66 للشراء.

وسجل الدولار ببنك المشرق والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة والمصرف المتحد وبنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان 17.75 للبيع و17.65 للشراء.

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أما عن متوسط أسعار باقي العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم، فقد ارتقع سعر اليورو بشكل ملحوظ مسجلا 21.18 جنيه للبيع، و21.06 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الإسترلينى 22.89 جنيه للبيع، و22.76 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل 18.56 جنيه للبيع، و18.45 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل 2.67 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجلت 16.24 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية

وشهد متوسط أسعار العملات العربية اليوم استقرارًا ملحوظًا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.73 جنيه للبيع، و4.71 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 58.86 للبيع، و58.52 جنيه للشراء، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.83 جنيه للبيع، و4.80 جنيه للشراء.