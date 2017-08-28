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ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي

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ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي

التحرير

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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الإثنين، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، قدّم عرضه الثاني إلى وست بروميتش ألبيون، للتعاقد مع مدافعه جوني إيفانز، الذي يسعى مانشستر سيتي للتعاقد معه أيضًا، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن ليستر سبق وأن قدم عرضًا بقيمة 10 ملايين إسترليني، إلا أنّ بروميتش لم يوافق ليرفع قيمة الصفقة في عرضه الجديد إلى 23 مليون إسترليني.

وأشارت إلى أنّ مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع اللاعب أيضًا، إذ قدّم عرضًا في البداية بقيمة 18 مليون إسترليني، ولكن تم رفضه ليرفع العرض إلى 30 مليون إسترليني، مع وضع الفرنسي إلياكويم مانجالا، ضمن بنود الصفقة للانضمام لوست بروميتش، على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل.

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ويتمسك جوارديولا بالتوقيع مع إيفانز ( زميل المدافع المصري أحمد حجازي)، خوفًا من تجدد إصابة البلجيكي فينسنت كومباني، كما حاول ضم الهولندي فيرجيل فان ديك، من ساوثهامبتون ولكن إصرار ناديه على 70 مليون إسترليني أوقف المفاوضات.

يذكر أن مانشستر سيتي صرف أكثر من 217 مليون إسترليني خلال الصيف الجاري بعد تعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا والفرنسي بينجامين ميندي من موناكو، بالإضافة للتعاقد مع البرازيلي دانيلو من ريال مدريد، وكيلي والكر من توتنهام الإنجليزي، وإيدرسون مورايس من بنفيكا بالإضافة إلى دوجلاس لويز.

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التحرير

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