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استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

11:35 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور وليم جندي، مدير مشروع تربية الماشية والحجر البيطري بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إنه جرى استيراد 457 رأس من الماشية بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه لطرحها بالمنافذ للبيع بأسعار تنافسية للمواطنين، ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف "الجندي"، في تصريحات صحفية، أنه جرى توفير 370 رأس من الخراف البلدي لطرحها بالمنافذ والمجمعات التعاونية المتواجدة بـ 7 أحياء.

وأشار مدير مشروع تربية الماشية، إلى طرح اللحوم الحية بالمنافذ السبعة بسعر 54 جنيهًا للكيلو الحي بأسعار تعاونية.

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