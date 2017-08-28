استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد
11:35 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال الدكتور وليم جندي، مدير مشروع تربية الماشية والحجر البيطري بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إنه جرى استيراد 457 رأس من الماشية بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه لطرحها بالمنافذ للبيع بأسعار تنافسية للمواطنين، ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
وأضاف "الجندي"، في تصريحات صحفية، أنه جرى توفير 370 رأس من الخراف البلدي لطرحها بالمنافذ والمجمعات التعاونية المتواجدة بـ 7 أحياء.
وأشار مدير مشروع تربية الماشية، إلى طرح اللحوم الحية بالمنافذ السبعة بسعر 54 جنيهًا للكيلو الحي بأسعار تعاونية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالأماكن والأسعار.. دليلك لقضاء إجازة عيد رخيصة في الإسكندرية
-
ضبط 350 دراجة بخارية مخالفة في بورسعيد
-
"تموين بورسعيد": 12 ألف لتر بنزين احتياطي استعدادًا للعيد
-
افتتاح تجريبي لمركز بورسعيد الأوليمبي في بطولة الشركات
إعلان
إعلان