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بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

11:34 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة اللواء هشام عثمان، اليوم الإثنين، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في قريتي "عزبة اللحم" و"العنانية" في حضور قوة من قسم شرطة المركز.

وانتهت الحملة من إزالة 6 تعديات، تمثلت في بناء وتسوير على أراض زراعية، بعد رصدها من قبل موظفي الوحدة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ حملات نظافة مكبرة، بالمعدات الثقيلة، وتجريف الرمال، شهدتها مناطق منية دمياط بحي أول والفوايد بحي سادس إلى جانب شوارع حي خامس وحي تاسع، فضلًا عن تجريف الرمال من على جانبي طريق الترعة "الشرقاوية" وكنس الشوارع بمتابعة رؤساء الأحياء لرفع مستوى النظافة استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

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