محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر
11:34 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سيتي للحلول التسويقية وإدارة المشروعات، والشركة المنفذة لمشروع شارع مصر، وذلك بحضور مديري الشئون الاقتصادية، والاستثمار، والعشوائيات، والتطوير الحضري، والمكتب الفني.
ناقش الاجتماع، التنسيق لتنفيذ التجربة الرائدة للمشروع بتصور آخر بالمحافظة، وسيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لخلق فرص عمل لشباب المحافظة.
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