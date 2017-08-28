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محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع

11:34 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سيتي للحلول التسويقية وإدارة المشروعات، والشركة المنفذة لمشروع شارع مصر، وذلك بحضور مديري الشئون الاقتصادية، والاستثمار، والعشوائيات، والتطوير الحضري، والمكتب الفني.

ناقش الاجتماع، التنسيق لتنفيذ التجربة الرائدة للمشروع بتصور آخر بالمحافظة، وسيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لخلق فرص عمل لشباب المحافظة.

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