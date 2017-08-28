تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

كتب - أشرف سويلم:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لمغادرة السفينة "NATALIA" وعلى متنها 2600 طن سيلاج متجهة إلى ميناء العقبة.

بينما يشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس" على متنها 166 راكبًا و100 شاحنة بضائع و25 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة "ABM DISCOVERY" على متنها 178 طن متري حاويات طرود ومعدات قادمة من سنغافورة، والعبارة "عُمان" على متنها 70 راكبًا و22 شاحنة و21 سيارة، وغادرت السفينتين "بوسيدون اكسبريس" و"النوي اكسبريس" على متنهما 149 راكبًا و105 شاحنات بضائع و20 سيارة.

وأضاف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "سينا" و"برنسيسة" على متنهما 708 ركاب و12 برادًا و11 تريلا و16 سيارة.