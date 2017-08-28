"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة

كتبت- ندى الخولي:

صرح طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشإون التجارية والعقارية، بأنه حتى أمس الأول تم سحب 207460 كراسة شروط لحجز 24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاُ، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة)، فى حين دفع 126182 حاجزاً مقدمات الحجز فى نفس الفترة.

وقال السباعى: دفع 91794 حاجزا مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 144593 كراسة شروط، بينما دفع 30529 حاجزاً مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، فى حين تم سحب 52742 كراسة شروط، بجانب دفع 3859 حاجزاً مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، وتم سحب 10125 كراسة شروط.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض، وسحب كراسات الشروط مستمران حتى غد الثلاثاء 29/8/2017، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، وهى آخر فرصة للحجز، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأوضح السباعى، أن القطع المطروحة بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم نماذج معمارية بكافة رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الفائز بالقرعة، الحصول على تراخيص البناء فور استلام قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

وبشأن تفاصيل الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى، قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم طرح 12721 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة كالتالى: 415 قطعة أرض بمدينة العبور، و1177 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1172 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و401 قطعة أرض بمدينة بدر، و181 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و1311 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و2279 قطعة أرض بمدينة السادات، و277 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و880 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و3620 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و1058 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.​