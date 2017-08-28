المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر إخلاء المستوطنين من بيت عائلة فلسطينية بالخليل

رام الله- (أ ش أ):

نجحت لجنة إعمار مدينة الخليل بالضفة الغربية في انتزاع قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء المستوطنين من مبنى عائلة أبو رجب الفلسطينية في البلدة القديمة بالخليل، بعد إثبات عدم قانونية دخولهم إليه.

وقال المستشار القانوني ورئيس الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل المحامي توفيق جحشن إن موقع المبنى استراتيجي، حيث يقع غرب الحرم الإبراهيمي جنوب البلدة القديمة، بجانب زاوية أبو الريش التي نصب الاحتلال، بمحاذاتها نقطة تفتيش عسكرية، وجهزها بأحدث التقنيات الالكترونية، بزعم توفير الأمن في المنطقة التي أغلقتها سلطات الاحتلال عام 2001، إضافة إلى أنه يقع بين مدرستين، وهما الفيحاء الأساسية للإناث، والإبراهيمية الأساسية للذكور، ويعتبر من أخطر المواقع التي يسيطر الاحتلال، ومستوطنوه عليها، إذا أحكموا سيطرتهم عليه.

وأكد صاحب المنزل أن القرار الذي صدر عن المحكمة تكون من 35 صفحة، ويطالب بإخراج المستوطنين من المنزل في الدرجة الأولى.

وتزامناً مع خروج القرار، قام عدد من المستوطنين بالاعتداء على السيدة أم مراد ابو رجب (55 عاماً)، حيث أصيبت برضوض طفيفة. ومنذ حوالي شهر استولى عدد من المستوطنين على منزل عائلة أبو رجب في البلدة القديمة من الخليل.