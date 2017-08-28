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«التعليم العالي»: 80 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثالثة للتنسيق

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«التعليم العالي»: 80 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثالثة للتنسيق «التعليم العالي»: 80 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثالثة للتنسيق

التحرير

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قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف على التنسيق، إن عدد الطلبة الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ 80 ألف طالب وطالبة.

وأوضح عطا، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن مكاتب التنسيق استقبلت هذا العدد من طلبة وطالبات الدور الثاني للثانوية العامة، لافتا إلى استمرار عمل مكاتب التنسيق حتى انتهاء الموعد المقرر لغلق باب التنسيق للمرحلة الثالثة، والمقرر له مساء اليوم الإثنين.

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وكانت الوزارة قد أعلنت فى بيان لها، فتح تنسيق المرحلة الثالثة مجددًا أمام طلبة الشريحة الثانية، من الناجحين فى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التى أُعلِنت مساء يوم الخميس الماضى، وذلك ابتداءً من صباح أول من أمس السبت، وعلى مدار 3 أيام، تنتهى مساء اليوم الإثنين، وذلك لتسجيل رغباتهم، كما أعلنت الوزارة أن الفرصة متاحة للطلبة الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية للتسجيل الإلكترونى خلال نفس الفترة.

وأعلنت الوزارة أيضًا الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية ويبلغ 205 درجات بنسبة 50%، وبعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلبة الشريحة الأولى، تم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحان الدور الثانى للثانوية العامة هذا العام، على أن تُعلَن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.

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التحرير

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