إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكورنيش حلوان

كتب- فتحي سليمان:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين سيارتين بمحور الكورنيش أمام المتجه إلى مناطق حلوان.

كانت غرفة عمليات المرور بالقاهرة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث سير بمحور الكورنيش أمام قائدي السيارات المتجه إلى مناطق حلوان، مما تسبب في كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تم رفع آثار الحادث، وتسير الحركة المرورية لطبيعتها، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.