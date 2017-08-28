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وزير الداخلية يقرر إبعاد 5 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يقرر إبعاد 5 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

11:28 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

وزير الداخلية يقرر إبعاد 5 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار

كتب- علاء عمران:

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قرارين بإبعاد 5 أشخاص، يحملون الجنسيات السورية والألمانية والفرنسية والأمريكية والصينية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القراران اللذان نشرتهما الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، توجيه مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ قرار الإبعاد.

وأصدر وزير الداخلية أيضا قرارين بالموافقة على تجنس 43 مواطنا مصريا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما أصدر قرارا بالموافقة على تجنس 22 مواطنا بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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