مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على سائق سيارة نقل اصطدم بتوك توك بالبدرشين، تسبب في مصرع 4 أشخاص، وإصابة 5 آخرين.

العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، تلقى إخطارا من شرطة النجدة باصطدام سيارة نقل "قلاب" بتوك توك قيادة إبراهيم سعيد 42 سنة، بمنطقة الصلبية بقرية دهشور.

أسفر الحادث عن مصرع محمود سعيد أحمد سعيد 24 سنة، أحمد هلال سعيد 4 سنوات، مالك هلال 10 سنوات، وصفا هلال 3 سنوات، وإصابة سائق التوك توك و4 من مرافقيه وهم: محمد ممدوح 23 سنة، ندى حمدي 7 سنوات، نورا حمدي 8 سنوات، ومحمد أحمد 10 سنوات، نقلوا إلى المستشفى

وتمكن الرائد مصطفى مخلوف، رئيس مباحث البدرشين، من ضبط سائق السيارة النقل ويدعى "محمود خ."، 17 سنة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.