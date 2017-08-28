كثافات مرورية بمحور الاوتوستراد بسبب حادث تصادم 11:24 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- علاء عمران وفتحي سليمان:ظهرت كثافات مرورية بمحور الاوتوستراد بمنطقة بين الجبلين، بسبب حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة شخص، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.كانت غرفه عمليات المرور بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بمحور الاوتوستراد بمنطقة بين الجبلين أمام قائدي السيارات، مما تسبب في كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور الى مكان الحادث.وتم رفع آثار الحادث وتسير الحركة المرورية لطبيعتها، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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