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«فولكس فاجن» تكشف عن سيارتها الرياضية الجديدة «T-ROC»

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«فولكس فاجن» تكشف عن سيارتها الرياضية الجديدة «T-ROC» «فولكس فاجن» تكشف عن سيارتها الرياضية الجديدة «T-ROC»

التحرير

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كشفت شركة "فولكس فاجن" عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الجديدة "T-ROC”، والتي تعود لمفهوم اختباري سبق وأن كشفت عنه الشركة الألمانية في معرض جنيف الدولي 2014.

وبحسب موقع "توب جير"، فإن الشركة الألمانية قدمت نموذجًا للسيارات الرياضية متعددة الأغراض يجمع بين سمات "SUV” و"كروس أوفر"، بما يخدم قدراتها التنافسية على مستوى الأسواق العالمية.

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وتسعى الشركة الألمانية لتصنيع عدد من إصدارات الكروس أوفر و"suv” الرياضي متعدد الأغراض، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الطرازين خلال السنوات الماضية.

وأبقت الشركة الإمكانات الفنية للسيارة غير معلنة، إلا أن السيارة من المتوقع أن تعمل بمحرك قادر على ضخ 190 حصان، ويحتوي على ناقل حركة دفع رباعي مكون من 7 سرعات.

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التحرير

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