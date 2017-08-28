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تزود المنازل بالكهرباء.. «تسلا» تتعاون لتصنيع دراجات نارية للمستقبل

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تزود المنازل بالكهرباء.. «تسلا» تتعاون لتصنيع دراجات نارية للمستقبل تزود المنازل بالكهرباء.. «تسلا» تتعاون لتصنيع دراجات نارية للمستقبل

التحرير

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دعمت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في إنتاج المركبات الكهربائية، تصنيع الجيل الثاني من الدراجات النارية المستقبلة في إستراليا، والتي من المتوقع أن تصدر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب "بلومبيرج" الأمريكية، فإن "تسلا" زودت الجيل الجديد من الدراجات النارية المستقبلية بقدرات أكبر على توليد الطاقة الكهربائية من الحركة وآشعة الشمس، بما يكفي لتشغيل المنازل وتزويدها بالكهرباء اللازمة.

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وابتكر مصنع في إستراليا الجيل الأول من دراجات المستقبل بقدرات تصل للسير لأكثر من 400 كيلومتر بطاقة الشحن الموجودة في البطارية، إلا أن الجيل الثاني يسعى لضرب هذا الرقم بالمساهمة في توليد طاقة جديدة من الحركة والشمس وضخها للاستخدام المنزلي.

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