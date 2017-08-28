اليوم.. اجتماع في الجبلاية لمناقشة لائحة رابطة الأندية المحترفة

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تعقد اللجنة المشكلة من أندية الدوري الممتاز، اجتماعًا اليوم الإثنين، في اتحاد الكرة، من أجل مناقشة لائحة رابطة الأندية المحترفة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، قد حدد يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الدوري في الموسم الجديد.

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وتضم اللجنة المشكلة كل من: محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومحمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، وفايز عريبي رئيس نادي طنطا، وأحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

ومن المنتظر، أن تعد اللجنة المشكلة اللائحة كاملة من أجل مناقشتها مع مجلس الجبلاية قبل اعتمادها بشكل رسمي.