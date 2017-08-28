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"إسماعيل" يعقد اجتماعات بمقر شركة بترول بدلا من مجلس الوزراء

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مصراوي Masrawy

"إسماعيل" يعقد اجتماعات بمقر شركة بترول بدلا من مجلس الوزراء

11:13 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

كتب- محمد غايات:
يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مجموعة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء، وذلك بمقر شركة جنوب الوادي بمدينة نصر التابعة لوزارة البترول، بدلا من المقر الرئيسي بمجلس الوزراء.

وعلم مصراوي  أن الاجتماعات ستبدأ بعد ظهر اليوم لمتابعة نشاط الوزارات ومناقشة المشروعات التي تنفذها كل وزارة.

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مصراوي Masrawy

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