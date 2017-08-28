غادة والى: دبلومة علاج الإدمان تبدأ العام الدراسي المقبل بالتعاون مع جامعة القاهرة 11:05 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

وزيرة التضامن الاجتماعي

القاهرة -(مصراوي):أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن فتح باب التقديم للحصول على دبلومة مهنية في مجال الإدمان تحت عنوان "مواجهة تعاطى وإدمان المخدرات" وذلك بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق وجامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان على مستوى الدول العربية ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.وأوضحت غادة والى فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، لافته إلى أن الأولوية تكون للعاملين فى مجال مكافحة الإدمان، ويتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطي ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس وخبراء الصندوق، ويتم تلقى الطلبات بمكتب الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة.وأضافت "والى" أن الدبلومة المستحدثة في مجال الإدمان تأتى في إطار اهتمام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستثمار قيمة البحث العلمي فى تطوير سياسات وبرامج الوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك العلاج والتأهيل، وتنفيذاً لرؤية الصندوق فى إعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً وفقاً لنُسق علمي رصين.من جانبه أشار عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مكافحة الإدمان - مدير الصندوق، إلى أن مدة الدبلومة عام دراسي واحد، وتشمل 9 مقررات دراسية لإكساب الطالب كافة أبعاد قضية الإدمان، بالإضافة إلى تدريب ميداني يتم تنفيذه داخل مستشفى الطب النفسي بقصر العيني وذلك لإعداد الطالب على المستوى العلمي والعملي.يذكر أن الصندوق كان قد وقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج وتنمية المهارات لديهم على إعداد التقارير والتقييم النفسي الإكلينيكي لحالات التعاطي والتدريب الكفء على مهارات التدخل العلاجي وبرامج الانتكاسة والتأهيل النفسي والاجتماعي لحالات التعاطي والإدمان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

وصول 12 ألف من حجاج الجمعيات إلى مكة.. والتضامن: الجميع بخير

​التضامن: توفير برنامج علاجي لـ"شيماء" مدمنة الهيروين على يد زوجها

وزير الصحة يزور المصابين بحادث الإسكندرية ويأمر بعلاجهم على نفقة الدولة

غادة والي: سفر أول فوج لحجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة السبت

إعلان

إعلان