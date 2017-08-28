سيدة "ماتت من الضحك" والسبب نكتة

كتبت- هاجر حاتم:

"ماتت من الضحك" عادًة ما تقال هذه الجملة في المواقف الفكاهية، إلا أن الأمر اختلف كليًا مع المعلمة الأمريكية شارون ريجولي، عند تعرضها لحادث مأساوي بسبب دخولها في نوبة ضحك.

كانت المعلمة الأمريكية شارون ريجولي، تقضي عطلتها في المكسيك، برفقة ابنتها، وصديقتها في المكسيك، واستأجرت منزلًا خاصًا ذا شرفة، وبعد لحظات من سرد ابنتها نكتة لها، انفجرت "شارون" بالضحك، وفقدات التوازن، بسبب الضحك المتواصل، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

انزلقت "شارون" إلى الوراء نحو حافة الشرفة، وسقطت من الأعلى إلى الأرض، وماتت بعد سبعة عشر يومًا من نقلها للمستشفى، ووجودها في غرفة الإنعاش تحت التنفس الإصطناعي، حيث أوصلها الأطباء بجهاز التنفس الاصطناعي، لكن رغم جهود الأطباء لم تستطع السيدة البالغة 50 عاما التعافي من جروحها البليغة والخروج من حالة الغيبوبة.

وأشار شقيق المتوفية "دافيد ريجولي" إلى أن معايير البناء في المكسيك تختلف عن تلك التي في الولايات المتحدة، حيث كانت شرفة المنزل المستأجر من دون سور حقيقية، وهو الأمر الذي لم تكن شارون معتادة عليه.

وفي النهاية اضطرت أسرتها إلى السماح للأطباء بإبعاد الأجهزة عنها، وقامت أسرتها بالتبرع بأعضائها لخمسة أشخاص.