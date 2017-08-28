إصابة 15 شخصا باختناق جراء قصف الطيران السوري"عين ترما" بغاز الكلور



دمشق- (أ ش أ):

أصيب 15 شخصا بحالة اختناق جراء قصف للطيران السوري على بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية بغاز الكلور السام ، بحسب مصادر طبية في سوريا.

وقالت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم، الاثنين، إن ذلك يأتي في وقت تتجدد فيه الاشتباكات بين مقاتلي الجيش الحر وقوات النظام على محوري حي جوبر وبلدة عين ترما.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، قد أفاد في وقت سابق اليوم أن القوات التركية استهدفت مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف حلب الشمالي.