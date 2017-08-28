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أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية الروسي

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مصراوي Masrawy

أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية الروسي

11:11 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية الروسي

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

الكويت- (أ ش أ):

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف، اليوم الاثنين، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الحالية للكويت .

حضر المقابلة ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله

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