أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية الروسي

الكويت- (أ ش أ):

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف، اليوم الاثنين، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الحالية للكويت .

حضر المقابلة ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله