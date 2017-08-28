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بابا الفاتيكان يزور ميانمار وبنجلاديش أواخر هذا العام

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مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يزور ميانمار وبنجلاديش أواخر هذا العام

11:10 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

بابا الفاتيكان يزور ميانمار وبنجلاديش أواخر هذا العام

مدينة الفاتيكان- (د ب أ):
يزور بابا الفاتيكان فرنسيس الأول ميانمار وبنجلاديش في وقت لاحق هذا العام، حسبما أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين .

وأفاد الفاتيكان في بيان بأن البابا فرنسيس سوف يكون في ميانمار في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر ، حيث يزور مدينتي يانجون وناي بي تاو، كما يزور بنجلاديش في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر ، حيث سيتوقف في دكا .

وسوف تأتي جولة بابا الفاتيكان في آسيا بعد زيارته الوشيكة لكولومبيا ، والمقررة في الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر المقبل.

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