بابا الفاتيكان يزور ميانمار وبنجلاديش أواخر هذا العام

مدينة الفاتيكان- (د ب أ):

يزور بابا الفاتيكان فرنسيس الأول ميانمار وبنجلاديش في وقت لاحق هذا العام، حسبما أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين .

وأفاد الفاتيكان في بيان بأن البابا فرنسيس سوف يكون في ميانمار في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر ، حيث يزور مدينتي يانجون وناي بي تاو، كما يزور بنجلاديش في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر ، حيث سيتوقف في دكا .

وسوف تأتي جولة بابا الفاتيكان في آسيا بعد زيارته الوشيكة لكولومبيا ، والمقررة في الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر المقبل.