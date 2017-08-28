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الجارالله عن الصراع في اليمن: " يا ليت علي صالح صحي من زمان"

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مصراوي Masrawy

الجارالله عن الصراع في اليمن: " يا ليت علي صالح صحي من زمان"

11:07 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

الجارالله عن الصراع في اليمن:

كتبت- رنا أسامة:
علّق الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله، على الصراع الدائر بين طرفيّ الانقلاب في اليمن، عبدالملك الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، قائلًا: "الحرب اشتعلت بين الذين اتفقوا على اختطاف اليمن، إنهم يقاتلون بعض".

وتابع: "يا ليت علي صالح صحي من زمان كان وفر علي اليمن كثير"، موجّهًا رسالة لصالح قائلًا: "انتهى الدرس يا غبي".
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وأضاف الجارالله، في تغريدة لاحقة، أن "الحوثيين عملوا مع الإيرانيين علي تغيير المناهج لتشييع الشعب اليمني كله وتغيير ثقافة كل مكونات اليمن"، مُضيفًا: "الحوثيين مكون صغير جدًا".
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وتحوّلت حرب البيانات بين الحوثيين وصالح إلى مواجهات مسلحة بين أنصارهما في العاصمة صنعاء يوم السبت.
وقال مصدر لصحيفة الشرق الأوسط، إن "عناصر يُشتبه في أنها من الحرس الجمهوري التابع لصالح، أطلقت الرصاص على النقطة العسكرية التابعة للحوثيين في منطقة جولة المصباحة، وجرى تبادل إطلاق النار وانتشار أمني كثيف".

وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بسقوط قتيل من أنصار صالح، بالإضافة إلى خمسة حوثيين وعدد من الجرحى في الاشتباكات التي قالت إنها اندلعت بعد محاولة الحوثيين إقامة نقطة تفتيش في محيط منزل صالح في صنعاء.

بدوره، قال مصدر في صنعاء لـ"الشرق الأوسط" إن الطرفين يحاولان فرض وساطة عبر قيادات من الطرفين.

من ناحية ثانية، أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف إعادة الشرعية إلى اليمن أن خطأ تقنيا شاب ضربة كانت موجهة لهدف عسكري مشروع في فج عطان، وأوضح التحالف في بيان أن الهدف العسكري المخطط له هو "هدف عسكري مشروع يتمثل بمركز للقيادة والسيطرة (اتصالات)، يتبع للميليشيات الحوثية المسلّحة تم استحداثه بغرض اتخاذ المناطق السكنية القريبة منه والمدنيين دروعاً بشرية لحمايته".

يذكر أن صالح، عندما كان رئيسا، شنّ ستة حروب على الحوثيين في الفترة من 2002 إلى 2009 وكان على مدى سنوات طويلة حليفًا للسعودية.
وتُعد التحوّلات الكبيرة في الولاءات من سمات الحياة السياسية في اليمن خاصة منذ فترة ما يُعرف بالربيع العربي في عام 2011 التي أدت إلى إنهاء حكم صالح عام 2012.

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مصراوي Masrawy

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