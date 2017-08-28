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أمين عام الأمم المتحدة يبدأ زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

أمين عام الأمم المتحدة يبدأ زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية

11:07 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

أمين عام الأمم المتحدة يبدأ زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية

أنطونيو جوتيريش

تل أبيب- (د ب أ):

بدأ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أول زيارة له إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ توليه منصبه مطلع العام.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم، الاثنين، في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وسيتوجه غدا إلى رام الله للقاء رئيس الوزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله.

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس وزراء البرتغال السابق بعد غد الأربعاء إلى قطاع غزة، الذي يعاني أزمة إنسانية متفاقمة. ووفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية فإن جوتيريش سيطلب من نتنياهو والقيادة الفلسطينية السماح للمزيد من فلسطينيي غزة بالحصول على علاج طبي في إسرائيل والسماح بإدخال المزيد من البضائع للقطاع.

وفي كلمة أمام نصب "ياد فاشيم" لضحايا الهولوكوست اليوم، صرح جوتيريش بأنه سيعمل على مكافحة معاداة السامية.

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