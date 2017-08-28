انفجار عنيف في حي الصدر الشيعي شرقي بغداد

بغداد- (د ب أ):

أفاد شهود عيان عراقيون بدوي انفجار عنيف سمع اليوم، الاثنين، في حي الصدر شرقي بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن دوي انفجار قويا ، ربما ناتج عن سيارة مفخخة ، سمع في المنطقة التجارية في سوق جميلة عند مدخل حي الصدر شرقي بغداد .

وحسب الشهود ، شوهدت سحب من الدخان ، وسمعت أصوات سيارات الاسعاف والدفاع المدني تهرع الى مكان الانفجار.