انفجار عنيف في حي الصدر الشيعي شرقي بغداد
انفجار عنيف في حي الصدر الشيعي شرقي بغداد
10:55 ص الإثنين 28 أغسطس 2017
بغداد- (د ب أ):
أفاد شهود عيان عراقيون بدوي انفجار عنيف سمع اليوم، الاثنين، في حي الصدر شرقي بغداد.
وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن دوي انفجار قويا ، ربما ناتج عن سيارة مفخخة ، سمع في المنطقة التجارية في سوق جميلة عند مدخل حي الصدر شرقي بغداد .
وحسب الشهود ، شوهدت سحب من الدخان ، وسمعت أصوات سيارات الاسعاف والدفاع المدني تهرع الى مكان الانفجار.
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