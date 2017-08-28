الصين: الجنود الهنود بدأوا في الانسحاب من منطقة حدودية متنازع عليها 10:53 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

الصين والهند

هونج كونج- (د ب أ):قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " اليوم، الاثنين، إن الجنود الهنود بدأوا في الانسحاب من منطقة متنازع عليها مع الصين في الهيمالايا.وأضافت الوكالة " الصين تؤكد سحب الهند للقوات الحدودية في موقع دوكلام".ويذكر أن هناك توترات بين الدولتين منذ يونيو الماضي بسبب منطقة جبلية تقع بالقرب من حدود الصين والهند وبوتان.وكانت نيودلهي قد أعلنت في وقت سابق إنهاء التوترات، وقالت إن الجانبين اتفقا على سحب القوات.

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