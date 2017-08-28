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تقرير: مقتل شخصين وفقدان 25 آخرين بعد انهيار أرضي جنوب غربي الصين

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مصراوي Masrawy

تقرير: مقتل شخصين وفقدان 25 آخرين بعد انهيار أرضي جنوب غربي الصين

10:51 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

تقرير: مقتل شخصين وفقدان 25 آخرين بعد انهيار أرضي جنوب غربي الصين

ارشيفية

هونج كونج- (د ب أ):
لقي شخصان حتفهما وبقي 25 آخرون في عداد المفقودين في الصين بعد انهيار أرضي وقع في مدينة بيجي جنوب غربي البلاد، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الصينية الرسمية اليوم الاثنين .

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلا عن السلطات الإعلامية في مدينة بيجي أن الانهيار الأرضي ألحق أضرارا بإجمالي 34 منزلا في إقليم جويتشو .
وأفادت الوكالة أيضا بأن "رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج ستة أشخاص ، من بينهم شخصان توفيا".
ويجري البحث عن 25 مفقودا.

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