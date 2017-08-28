تقرير: مقتل شخصين وفقدان 25 آخرين بعد انهيار أرضي جنوب غربي الصين

هونج كونج- (د ب أ):

لقي شخصان حتفهما وبقي 25 آخرون في عداد المفقودين في الصين بعد انهيار أرضي وقع في مدينة بيجي جنوب غربي البلاد، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الصينية الرسمية اليوم الاثنين .

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلا عن السلطات الإعلامية في مدينة بيجي أن الانهيار الأرضي ألحق أضرارا بإجمالي 34 منزلا في إقليم جويتشو .

وأفادت الوكالة أيضا بأن "رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج ستة أشخاص ، من بينهم شخصان توفيا".

ويجري البحث عن 25 مفقودا.