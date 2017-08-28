ضبط 350 دراجة بخارية مخالفة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال العقيد محمد بصلة، مدير إدارة المرور بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، شن حملات مكبرت أسفرت عن ضبط 6490 مخالفة مرورية متنوعة، و350 دراجة بخارية مخالفة، و30 حالة قيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار "بصلة"، في تصريحات صحفية، إلى أن الإدارة كثفت الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت نشر وتكثيف الخدمات المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث من خلال الحملات الرادارية المتحركة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة، أثناء القيادة والحفاظ على سلامة مرتادي المركبات.

وأكد مدير المرور أنه جرى توفير عدد من الأوناش لرفع سيارات الانتظار الخاطئ بالشوارع، لمنع الاختناقات المرورية فضلًا عن تعزيز انتشار سيارات المرور والدراجات البخارية لملاحظة الحالة والتصرف مع الانتظار الخاطئ وربط جميع الخدمات بغرفة عمليات الإدارة لمتابعة الحالة المرورية داخل المحافظة أولاً بأول.