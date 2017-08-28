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تقرير: إغلاق محطة لقطارات الأنفاق في سان بطرسبرج الروسية بسبب طرد مجهول

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مصراوي Masrawy

تقرير: إغلاق محطة لقطارات الأنفاق في سان بطرسبرج الروسية بسبب طرد مجهول

10:40 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

تقرير: إغلاق محطة لقطارات الأنفاق في سان بطرسبرج الروسية بسبب طرد مجهول

سان بطرسبرج الروسية

موسكو- (د ب أ):أعلنت إدارة مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبرج الروسية اليوم، الاثنين، إغلاق محطة "بروسبكت بروسفيشينيا" في المدينة.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الإدارة أنه تقرر إغلاق المحطة صباح اليوم "بسبب العثور على طرد مجهول"، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.وكانت تفجيرات قد هزت قطارات أنفاق مدينة سان بطرسبرج في أبريل الماضي، ما تسبب في مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

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