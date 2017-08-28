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العثور على جثث البحارة الأمريكيين الذين فقدوا قبالة سواحل سنغافورة

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مصراوي Masrawy

العثور على جثث البحارة الأمريكيين الذين فقدوا قبالة سواحل سنغافورة

10:37 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

العثور على جثث البحارة الأمريكيين الذين فقدوا قبالة سواحل سنغافورة

المدمرة الاميركية القاذفة للصواريخ جون اس ماكين بع

(أ ف ب):
اعلن سلاح البحرية الأمريكي، الاثنين، أن غواصين عثروا على جثث البحارة الأمريكيين العشرة المفقودين منذ اصطدام المدمرة القاذفة للصواريخ جون اس ماكين بناقلة نفط قبالة سواحل سنغافورة.

وقال سلاح البحرية إنه تم انتشال جثث ثمانية من هؤلاء البحارة من قبل غواصين كانوا يبحثون في القمرات الغارقة للمدمرة، وذلك بعد إعلانه الأسبوع الماضي عن العثور على جثتي بحارين آخرين مفقودين.

وقال الاسطول السابع للبحرية الأمريكية الذي تنتمي اليه المدمرة أن "الغواصين عثروا الآن على بقايا البحارة العشرة الذين كانوا على متن +يو اس اس جون اس ماكين".
وتتراوح اعمار البحارة بين 20 و39 عاما.

وأدى حادث التصادم بين السفينة الحربية الامريكية وناقلة النفط التي ترفع علم ليبيريا إلى جرح خمسة اشخاص ايضا.
وقد وقع الحادث في 21 اغسطس بينما كانت المدمرة تستعد لتوقف روتيني في ارخبيل جنوب شرق آسيا. وتسربت المياه إلى السفينة بعدما ثقب هيكلها.

هذا المحتوى من

AFP

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