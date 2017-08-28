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لا تستحم أو تستخدم الصابون فور الانتهاء من حمام الشمس.. والسبب

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مصراوي Masrawy

لا تستحم أو تستخدم الصابون فور الانتهاء من حمام الشمس.. والسبب

10:33 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

لا تستحم أو تستخدم الصابون فور الانتهاء من حمام الشمس.. والسبب

لا تستحم أو تستخدم الصابون فور الانتهاء من حمام ا

 (د ب أ)

ذكرت مجلة "وومان" النمساوية أن فيتامين "د" يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه يحظى بأهمية كبيرة للأعصاب ويعمل على بناء العظام.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها الإلكتروني أن فيتامين "د" ينشط ويقوي جهاز المناعة ويعمل على تثبيط الالتهابات، بالإضافة إلى أنه يضبط النظام الهرموني ويحسّن امتصاص الجسم للمعادن وعناصر غذائية أخرى مهمة من الأمعاء.

الوقاية من الأمراض
وبناء على ذلك، يعد فيتامين "د" بمثابة درع الوقاية من الإصابة بأمراض عدة، مثل هشاشة العظام والأمراض الروماتيزمية والسكري والعدوى والصدفية والاكتئاب.

ويمكن شحن مخزون الجسم من فيتامين "د" من خلال التعرض لأشعة الشمس، حيث تساعد الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة "UVB" خلايا الجلد على إنتاج فيتامين "د" عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ولهذا الغرض ينبغي التعرض لأشعة الشمس يومياً لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، مع مراعاة استعمال كريم واق من الشمس عند التعرض للشمس لمدة أطول من ذلك.

تخزين فيتامين د
ولا يجوز الاستحمام أو استخدام الصابون فور الانتهاء من الحمامات الشمسية، كي لا يتحلل فيتامين "د" القابل للذوبان في . وعادة ما تستغرق عملية امتصاص الجلد لفيتامين "د" بضع ساعات.

وإلى جانب التعرض لأشعة الشمس، يمكن أيضاً إمداد الجسم بفيتامين "د" من خلال تناول الأطعمة الغنية به، وهي البيض والحليب والأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل.

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