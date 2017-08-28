معقدة عاطفيًا و«بتمثل بمزاجها».. 10 معلومات عن «أم ريتاج»

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لعبت الصدفة في حياتها دورين، أحدهما كان سببًا لمعرفتنا بها كممثلة شابة تأسرنا بأدائها الملائكي، في أدوار مثل "نيجار" بمسلسل "حضرة المتهم أبي"، والآخر تسبب في دخولها قفص الزوجية، التي ما لبثت أن هربت منه، بعد جولات صراع عديدة مع زوجها "المخادع"، على حد قولها..

10 معلومات يرصدها لكم (التحرير - لايف) عن الفنانة الشابة إيمان العاصي.

1- وُلدت في 28 أغسطس من عام 1985م، وترتيبها الثالث بين أخوتها، حيث يسبقها ولد وبنت، ويليها بنتان.

2- روت خلال استضافتها في برنامج "الليلة دي" مع الإعلامية "أروى"، على قناة "سي بي سي"، أنها كانت تهرب من أوتوبيس المدرسة، لركوب "المترو" التي كانت تحبه كثيرًا كوسيلة مواصلات.

3- درست إدارة الأعمال، ودخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة بعد أن أعجب بوجهها أحد المصورين، فطلب نشر صورتها على غلاف إحدى المجلات، وهو ما حدث بالفعل، ليشاهدها المخرج "خالد بهجت"، ويرشحها لأحد أدوار مسلسل "أمس لا يموت"، مع الفنانة رغدة والفنان رياض الخولي، لتبدأ علاقتها بعالم الفن.

4- امتنعت عن قبول أداء أي أدوار لمدة عامين بعد مسلسلها الأول، لأنها لا تستطيع التقيد بالتزامات التصوير لمدة طويلة، فهي تعشق البيت والحياة الأسرية، ولا تريد أن تفني حياتها الشخصية من أجل التمثيل، رغم عرض عدة أدوار عليها.

5- وفي 2005 شاركت إيمان في مسلسل (أحلام في البوابة) مع الفنانة سميرة أحمد، بعد ذلك قامت بأداء العديد من الأدوار الثانوية والرئيسية بشكل مكثف في التليفزيون وبعض الأعمال السينمائية.

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6- لم تقبل العاصي في بداية الأمر الاشتراك في مسلسل (حضرة المتهم أبي)، لأنها لا تريد لعب الأدوار الرومانسية، لكن الفنان الراحل نور الشريف أقنعها بأداء الدور، وتمسك بها، الأمر الذي أخجلها وأشعرها بقيمتها، رغم أن المنتج كان حانقًا على موقفها.

7- في عام 2006 اتخذت خطوة جريئة وارتدت الحجاب، وقررت الابتعاد عن الأضواء، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها لأنها (لم تحصن نفسها) من المغريات.

8- الفنانة الشابة فاجأت جمهورها باعتزال الفن بعد الزواج من رجل الأعمال (نبيل سمير)، رغم أنها كانت في أوج تألقها، ولكنها صدمت الجمهور بطلاقها بعد أقل من شهرين، لأنها تبينت حقيقة زوجها (المخادع)، الذي أوهمها أنه مدير لإحدى الشركات الكبرى في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية، وتبين فيما بعد أنه مدير لصيانة الشركة، ومن عائلة عادية.

9- اعترفت إيمان أن زوجها قام باختطافها وتعذيبها في فيلته، ومنع الطعام عنها لمدة أسبوع، وهي في فترة حملها، لإجبارها على التنازل عن شقتها بشارع الملك فيصل بالجيزة لصالحه، وكذا التنازل عن جميع المحاضر المقدمة ضده من جانبها، ووطلب نصف مليون جنيه من أسرتها، لكن الأمر انتهى بالطلاق داخل قسم الشرطة، وتنازل الطرفان عن جميع المحاضر المتبادلة.

10- أنجبت طفلتها الوحيدة (ريتاج)، وقررت العودة للتمثيل من أجل تأمين مستقبلها، مؤكدة خلال لقائها مع الفنان أحمد آدم على قناة (الحياة) أنها (معقدة) ولا تفكر في الزواج مطلقًا.