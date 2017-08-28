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النوم: الحل الفعال لفقدان الوزن

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مصراوي Masrawy

النوم: الحل الفعال لفقدان الوزن

10:23 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

النوم: الحل الفعال لفقدان الوزن

النوم

أنواع الريجيم القاسية وممارسة الرياضة بانتظام، هي أول ما يتبادر للذهن عند الحديث عن طرق فقدان الوزن، لكن هناك طريقة أسهل وأقل إرهاقا لخسارة الكيلو جرامات غير المرغوبة.

اتباع الحمية الغذائية (الريجيم) وممارسة الرياضة هما المفتاح السحري للراغبين في إنقاص الوزن، لكن ما ينساه الكثيرون هوأن النوم يلعب دورا مهما في فقدان الكيلوغرامات الزائدة. ورصد فريق من الباحثين البريطانيين علاقة النوم بزيادة الوزن من خلال تقييم نتائج 11 دراسة مختلفة.

وخلصت نتيجة الدراسة التي أجريت في "كينجز كولدج" بلندن، إلى أن عدد ساعات النوم يؤثر على اختيار نوعية الغذاء، وفي إحدى الدراسات تم تقسيم المشاركين لمجموعتين، نامت المجموعة الأولى لساعات قليلة خلال الليل (تتراوح بين 3.5 و 5.5 ساعات)، في حين سمح للمجموعة الثانية بالنوم لساعات تراوحت بين سبع و12 ساعة. وتم رصد اختيار جميع أفراد المجموعتين للطعام في اليوم التالي. وأوضحت النتائج التي نشرتها مجلة "فوكوس" الألمانية، أن أفراد المجموعة الأولى اختاروا في اليوم التالي الأغذية الدهنية غير الصحية، في حين كان أفراد المجموعة الثانية أكثر اختيارا لنوعية أطعمة صحية.

وتنوعت آراء الباحثين لتفسير هذا الأمر، إذ يقول باحثون إن قلة النوم تؤدي لاضطراب في اثنين من الهورمونات (هورمون غريلين المحفز للشهية وهورمون ليبتين الخاص بالشبع) المؤثرة على آلية اختيار الطعام.

وعلقت المشرفة على الدراسة، حياة الخطيب على النتائج قائلة: "توضح النتائج التي خلصنا إليها، أن النوم هو العنصر الثالث بجانب الرياضة والتغذية، والذي يؤثر على فقدان الوزن بشكل فعال".

هذا المحتوى من

DW-world

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مصراوي Masrawy

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