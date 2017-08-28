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الهند والصين تتفقان على إنهاء التوتر العسكري في منطقة متنازع عليها في الهيمالايا

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مصراوي Masrawy

الهند والصين تتفقان على إنهاء التوتر العسكري في منطقة متنازع عليها في الهيمالايا

10:33 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

الهند والصين تتفقان على إنهاء التوتر العسكري في منطقة متنازع عليها في الهيمالايا

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت الهندية اليوم، الاثنين، أن الهند والصين اتفقتا على إنهاء توتر عسكري مستمر منذ شهور في منطقة حدودية متنازع عليها في الهيمالايا.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إنه تم التوصل لتقدم بشأن المواجهة في مرتفعات دوكلام بعد إجراء مباحثات دبلوماسية.

وأضافت " خلال الأسابيع الماضية، كانت هناك اتصالات دبلوماسية بين الهند والصين فيما يتعلق بالواقعة التي حدثت في دوكلام. لقد تمكنا من التعبير عن رؤيتنا ومخاوفنا ".

وأوضح البيان " على هذا الأساس، تم الاتفاق على وقف فوري للتوتر بين القوات على الحدود في منطقة دوكلام".

ونقلت صحيفة ان دي تي في عن مصادر رسمية القول إن القوات سوف تنسحب خلال اليومين المقبلين.

ويذكر أن هناك توترات بين الدولتين منذ يونيو الماضي بسبب منطقة جبلية تقع بالقرب من حدود الصين والهند وبوتان.

وتريد الصين بناء طريق عبر المنطقة المتنازع عليها. وردت الهند على ذلك بإرسال قوات لإجلاء العمال التابعين للجيش الصيني.

وتأتي هذه التطورات قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي للصين لحضور قمة مجموعة دول البريكس.

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