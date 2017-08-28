"تموين بورسعيد": 12 ألف لتر بنزين احتياطي استعدادًا للعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة ببورسعيد، اليوم الإثنين، أن هناك مخزونًا استراتيجيًا للبنزين بواقع 12 ألف لتر احتياطي لمواجهة الأزمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار "ثابت"، في تصريحات صحفية، إلى أنه سيجري توفير 2000 أسطوانة بوتاجاز، بجانب 269 أسطوانة منزلية بوزن 12,5 كيلو جرام، و591 أسطوانة تجارية للمطاعم والكافيهات بوزن 25 كيلو جرام، بالإضافة إلى حصة شهرية للدقيق المدعم التمويني تُقدر بـ 4701 طن ونصيب المخابز 156 طنًا يوميًا.

وأكد وكيل وزارة التموين، أنه جرى توفير اللحوم الحية بالقابوطي بـ 54 جنيهًا، واللحم البلدي المشفى بـ 90 جنيها، بجانب توفير اللحوم المستوردة من الهند والبرازيل، بالإضافة لطرح الدواجن الطازجة بالجمعات التعاونية ومنافذ القوات المسلحة.