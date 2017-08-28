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أرقام من اكتساح ليفربول لأرسنال في الدوري الإنجليزي

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أرقام من اكتساح ليفربول لأرسنال في الدوري الإنجليزي أرقام من اكتساح ليفربول لأرسنال في الدوري الإنجليزي

التحرير

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اكتسح ليفربول نظيره آرسنال أمس الأحد، برباعية نظيفة على ملعب «الأنفيلد» لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسجل رباعية ليفربول كل من روبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح ودانيل ستوريدج، ليرتفع رصيد الريدز إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 3 نقاط في المركز الـ16.

ونجح ليفربول أمس في تحقيق فوزه الثالث على التوالي على آرسنال في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ شهر مايو من عام 1998، وذلك عندما حقق الريدز حينها 4 انتصارات متتالية.

وتواصلت معاناة آرسنال في فشل الفريق في تحقيق أي فوز خارج ملعبه على الفرق التي تنهي في المراكز الست الأولى في الموسم الذي يلي مباراته معهم وذلك في أخر عامين، حيث حقق آرسنال آخر فوز في شهر يناير من عام 2015، بالتغلب على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، ومن بعدها خسر المدفعجية 8 مباريات وتعادلوا في 5 لقاءات أخرى.

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ويعد ليفربول أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في شباك بيتر تشيك، حيث استقبلت شباك الحارس التشيكي من الريدز 28 هدفًا أكثر من أي فريق آخر ومن بعده يأتي مانشستر يونايتد الذي هز شباك تشيك في 26 مناسبة.

وواصل كل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو عروضهم القوية أمام آرسنال، حيث ساهم ماني في تسجيل الريدز 6 أهداف بواقع تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين أخرين في آخر 6 مباريات خاضها أمام المدفعجية، بينما سجل فيرمينو 4 أهداف في آخر 5 مباريات أمام الفريق اللندني.

ويعد محمد صلاح هداف ليفربول في الموسم الحالي، وذلك بعد تسجيله 3 أهداف في 4 مباريات، وهو نفس رصيده من الأهداف التي سجلها مع تشيلسي من قبل، وبدوره تمكن دانيل ستوريدج أمس من تسجيل هدفه رقم 99 في مسيرته الاحترافية.

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التحرير

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