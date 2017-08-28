موناكو يصارع ليفربول على ضم نجم بايرن ميونخ

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ذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، اليوم الإثنين، نقلا عن تقارير إيطالية، أن البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني، بات على بعد خطوات من الرحيل عن «أليانز أرينا»، وطلب عدم المشاركة في مباراة بريمن، حتى لا يتعرض لإصابة قد تمنعه من المغادرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز يبحث عن فريق يحصل فيه على فرصة المشاركة باستمرار حتى يتمكن من اللعب مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، كما أكدت ان البايرن يرغب في تأجيل رحيل ريناتو سانشيز، للموسم المقبل، بعد تفعيل الشرط الجزائي.

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وأكدت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، مهتم بالتعاقد مع اللاعب لخلافة البرازيلي فيليب كوتينيو، القريب من برشلونة الإسباني، إلا أن موناكو بدأ خطواته للتعاقد مع سانشيز حتى يلعب تحت قيادة المدرب ليوناردو جارديم.

وأوضحت أن خورخي مينديز، وكيل أعمال سانشيز، تواجد في مباراة موناكو ضد مارسيليا أمس الأحد، وقد يكون السبب بحث إمكانية انضمام اللاعب لنادي الإمارة، أو ربما لبحث مفاوضات رحيل موكله الفرنسي كيليان مبابي.