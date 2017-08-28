أخبار عاجلة

صباح العالم - الرياضة وعلاقاتها بعلم النفس الرياضة .. د. وائل الرفاعي -
صباح العالم - ملعب مانديلا .. اسم جنوب إفريقي وتمويل صيني -
نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته -
اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع -
الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر -
«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الزراعة: فرض عقوبات على ذبح الأضحية خارج المجازر

Google+ Print
الزراعة: فرض عقوبات على ذبح الأضحية خارج المجازر الزراعة: فرض عقوبات على ذبح الأضحية خارج المجازر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ذبح الماشية خارج المجزر مجرم، وإنه سيتم فرض عقوبات على الفاعل، سواء كان مواطن أو جزار، موضحًا أنه داخل المجزر يتم التأكد من حالة الذبيحة الصحية وخلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف عبد الدايم، خلال حواره ببرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الإثنين، أن العادات والتقاليد المجتمعية تُصعب تنفيذ العقوبات على المخالف في عيد الأضحى، إذ أن كل مواطن يريد أن يذبح أمام بيته أو في شقته، مناشدا المواطنين بالتوجه إلى المجازر المجانية خلال أيام العيد.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قابيل يصدر قرارا بتشكيل لجنة منح تراخيص المنشآت الصناعية

قابيل يصدر قرارا بتشكيل لجنة منح تراخيص المنشآت الصناعية

نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته

نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته

اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع

اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع

الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر

الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر