الزراعة: فرض عقوبات على ذبح الأضحية خارج المجازر

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قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ذبح الماشية خارج المجزر مجرم، وإنه سيتم فرض عقوبات على الفاعل، سواء كان مواطن أو جزار، موضحًا أنه داخل المجزر يتم التأكد من حالة الذبيحة الصحية وخلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف عبد الدايم، خلال حواره ببرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الإثنين، أن العادات والتقاليد المجتمعية تُصعب تنفيذ العقوبات على المخالف في عيد الأضحى، إذ أن كل مواطن يريد أن يذبح أمام بيته أو في شقته، مناشدا المواطنين بالتوجه إلى المجازر المجانية خلال أيام العيد.