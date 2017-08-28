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سحر نصر تلتقي الأمير خالد آل سعود لبحث فرص الاستثمار

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سحر نصر تلتقي الأمير خالد آل سعود لبحث فرص الاستثمار سحر نصر تلتقي الأمير خالد آل سعود لبحث فرص الاستثمار

التحرير

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأمير خالد بن وليد آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة الأقاليم السبعة الدولية.

وأشادت نصر بالعلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وفى هذا الإطار قال الأمير خالد بن وليد، إن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومنها تصديق الرئيس عبد الفتاح على قانون الاستثمار الجديد، شجعته على الحضور إلى مصر للاستثمار فيها حيث لم يزورها منذ سنوات، مشيدا بما تضمنه القانون الجديد من حوافز تشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

وأعرب الأمير السعودي عن رغبته في الاستثمار في مصر عبر إقامة عدد من المشروعات خاصة في مدينة شرم الشيخ، إضافة إلى الدخول في شراكة لتوسيع عدد من المشروعات الحالية ودعم أي مشروعات متعثرة في مصر، مؤكدا على العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، وحرص بلاده على دعم مصر.

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وفي إطار الترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة، ذكرت وزيرة الاستثمار أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى جنوب سيناء، وهي فرص كبيرة يمكن للأمير السعودي الاستثمار فيها، في ظل توفير بنية أساسية وكافة الخدمات في هذه المناطق لتشجيع الاستثمار فيها.

وأشادت بحرص المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر، في ظل رفع مجلس الأعمال المصري السعودي سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال خطة مستقبلية طموح تعمل على الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية، وضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات في مجالات الطاقة والتنمية العقارية.

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التحرير

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