حلم المونديال.. «كوبر» يرفض ضم بديل لمصطفى فتحي

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أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عدم ضم بديل للاعب مصطفى فتحي، نجم الزمالك، المعار لـصفوف التعاون السعودي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وأضاف لهيطة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن كوبر المدير الفني للمنتخب، فضل استبعاد اللاعب من مواجهتي أوغندا، خوفًا من تفاقم إصابته.

وأوضح مدير المنتخب المصري، أن اللاعب يعاني من كدمة في الركبة، تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه السعودي في منافسات دوري جميل.

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ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الأوغندي، يوم الحميس، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بينما يقام لقاء الجولة الرابعة بينهما أيضًا يوم 5 سبتمبرالمقبل.

وكان قد اتفق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الجهاز الإداري للفراعنة، على العودة من أوغندا في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.