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إصابات جراء ضباب كيماوي غامض على أحد الشواطئ البريطانية

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مصراوي Masrawy

إصابات جراء ضباب كيماوي غامض على أحد الشواطئ البريطانية

09:48 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

إصابات جراء ضباب كيماوي غامض على أحد الشواطئ البريطانية

أرشيفية

لندن - (أ ش أ):أصيب 150 شخصا بسبب تعرضهم لضباب كيماوي غامض على أحد شواطئ مقاطعة "ساسكس" جنوبي بريطانيا.وذكرت قناة (سكاي نيوز) اليوم الاثنين، أن سلطات الطوارئ طالبت من السكان تفادي شواطئ ساحل إيستبورن، وإغلاق أبوابهم ونوافذهم.ومن جانبه، قال مصدر في شرطة مقاطعة ساسكس "أعداد كبيرة أصيبت بحرقة في العين والحنجرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم"، موضحا أن الإصابات نتجت بسبب ضباب غامض قادم من البحر مصدره لا يزال غير معروف

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