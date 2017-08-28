أخبار عاجلة

صباح العالم - الرياضة وعلاقاتها بعلم النفس الرياضة .. د. وائل الرفاعي -
صباح العالم - ملعب مانديلا .. اسم جنوب إفريقي وتمويل صيني -
نجيب «الرئيس المنسي».. «ناصر» حدد إقامته و«السادات» حرره و«مبارك» شرد أسرته -
اكتشف أشرف عبد الباقي وأخرج «شاهد ماشافش حاجة».. ما لا تعرفه عن هاني مطاوع -
الدولار ينخفض فى «المركزى».. وبنك «بيريوس» يسجل أقل سعر -
«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عاطل يقتل سيدة لسرقتها في المنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عاطل يقتل سيدة لسرقتها في المنوفية

10:15 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

عاطل يقتل سيدة لسرقتها في المنوفية

أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

لم يجد "ج. ا" عاطل، حلًا لضائقته المالية سوى سرقة سيدة تسكن بمفردها في شبين الكوم، لكنه فوجئ باستغاثتها، فوجه إليها عدة طعنات قاتلة بسكين، لتلقى مصرعها، ويتركها غارقة في دمائها، قبل أن يسرق مصوغاتها الذهبية.

ترجع أحداث الواقعة، عندما تلقي اللواء محمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم، بالعثور على جثة السيدة "ص. ش. ا. ش" 55 عامًا، مقتولة في مسكنها بشقة بالطابق الأرضي لعقار مكون من ثلاث طوابق، ووجد باب شقة المجني عليها مفتوحًا دون آثار عنف وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، مسجاة على ظهرها، داخل حجرة مطبخ الشقة، بها آثار طعنات متفرقة بالرقبة والوجه.

وبسؤال نجلها قرر أن والدته تقيم في الشقة بمفردها، وأنها كانت ترتدي حلي ذهبية عبارة عن "2 خاتم، سلسلة، قرط ذهبي"، ولا يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ج. ا. ج. ن" 29 عامًا، بدون عمل ومقيم ميت خلف دائرة مركز شبين الكوم، سبق اتهامه في القضية رقم 3394 لسنة 2010 إداري قسم شبين الكوم "أموال عامة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه المعلومات إعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وسرقة مصوغاتها الذهبية، مستغلاً تواجدها بمفردها بمسكنها وبارشاده تم ضبط مصوغات المجني عليها، والسلاح المستخدم في الحادث "سكين" تم التحفظ على المضبوطات تحرر عن ذلك المحضر رقم 75 أحوال قسم شبين الكوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق بمحكمة شبين الكوم الكلية

    أخبار

  • مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف"

    أخبار

  • بالصور.. تفاصيل استشهاد أميني شرطة في تبادل إطلاق نار مع مطلوبين بالمنوفية

    أخبار

  • استشهاد أميني شرطة وإصابة 3 آخرين في مداهمة وكر مخدرات بالمنوفية

    أخبار

إعلان

dbf7a66448.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر