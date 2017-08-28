عاطل يقتل سيدة لسرقتها في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

لم يجد "ج. ا" عاطل، حلًا لضائقته المالية سوى سرقة سيدة تسكن بمفردها في شبين الكوم، لكنه فوجئ باستغاثتها، فوجه إليها عدة طعنات قاتلة بسكين، لتلقى مصرعها، ويتركها غارقة في دمائها، قبل أن يسرق مصوغاتها الذهبية.

ترجع أحداث الواقعة، عندما تلقي اللواء محمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم، بالعثور على جثة السيدة "ص. ش. ا. ش" 55 عامًا، مقتولة في مسكنها بشقة بالطابق الأرضي لعقار مكون من ثلاث طوابق، ووجد باب شقة المجني عليها مفتوحًا دون آثار عنف وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، مسجاة على ظهرها، داخل حجرة مطبخ الشقة، بها آثار طعنات متفرقة بالرقبة والوجه.

وبسؤال نجلها قرر أن والدته تقيم في الشقة بمفردها، وأنها كانت ترتدي حلي ذهبية عبارة عن "2 خاتم، سلسلة، قرط ذهبي"، ولا يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ج. ا. ج. ن" 29 عامًا، بدون عمل ومقيم ميت خلف دائرة مركز شبين الكوم، سبق اتهامه في القضية رقم 3394 لسنة 2010 إداري قسم شبين الكوم "أموال عامة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه المعلومات إعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وسرقة مصوغاتها الذهبية، مستغلاً تواجدها بمفردها بمسكنها وبارشاده تم ضبط مصوغات المجني عليها، والسلاح المستخدم في الحادث "سكين" تم التحفظ على المضبوطات تحرر عن ذلك المحضر رقم 75 أحوال قسم شبين الكوم.