انقطاع المياه عن ١١ منطقة بالتجمع الخامس بسبب كسر مفاجئ في خط مياه

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن المناطق التالية: (القطاع 3 و 4 -مركز المدينة - النرجس فيلات - النرجس عمارات - المستثمرين الجنوبية - المستثمرين الشمالية - اللوتس - تمر حنة - القرنفل - الأيقونة - الجامعة الأمريكية)، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200 مم الخارج من رافع سامى سعد.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنها "تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها"، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل وقت ممكن.

وأعلنت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.