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الجيش العراقي يقتل 288 من عناصر داعش خلال 7 أيام في تلعفر

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مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يقتل 288 من عناصر داعش خلال 7 أيام في تلعفر

10:10 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

الجيش العراقي يقتل 288 من عناصر داعش خلال 7 أيام في تلعفر

الجيش العراقي

الموصل- (د ب أ ):أفاد قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" عبد الامير رشيد يار الله اليوم، الاثنين، بأن قوات وألوية الجيش العراقي والحشد الشعبي قتلت 288 من عناصر تنظيم داعش خلال سبعة أيام من انطلاق العملية العسكرية في قضاء تلعفر.وأشار الفريق يار الله ، في بيان وزعته خلية الإعلام الحربي اليوم ، إلى تحرير 17حيا ومبان حكومية وطبية وتحرير مساحة تصل الى 90كيلو مترا منذ بدء العملية في 20 آب /أغسطس وحتى أمس في المحور الشرقي في قضاء تلعفر .وأضاف أن القوات العراقية في هذا القاطع من الجيش والحشد الشعبي تمكنت من قتل 270 إرهاييا و 10 قناصين وثمانية انتحاريين وتدمير تسع عجلات مفخخة وتفكيك ستة منازل مفخخة وتفكيك وتفجير 125 عبوة ناسفة وتدمير 14 دراجة نارية وتدمير 15 موضع دفاعي وتدمير وردم تسعة انفاق والاستيلاء على عدد من الاسلحة والاعتدة وأجهزة الاتصالات والعجلات.وكانت القوات العراقية قد سيطرت أمس على مركز مدينة تلعفر وانتقلت الى ناحية العياضية آخر معاقل داعش حيث تدور حاليا معارك بين الجانبين .

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