الجيش الفيتنامي يفتتح مدرسة لحفظ السلام بتمويل أمريكي

هانوي- (د ب أ):

افتتح الجيش الفيتنامي اليوم، الاثنين، مدرسة تتعلق بحفظ السلام بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد المدرسة، التي تقع في ضواحي العاصمة هانوي، جزء من حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 10 مليون دولار، لمساعدة البلاد في مشاركتها في عمليات حفظ السلام الأممية.

وقال السفير الأمريكي تيد اوسيوس خلال مراسم افتتاح المدرسة، حيث كان بصحبته نائب وزير الدفاع نجوين شي فينه إنه لأمر عظيم أن نرى فيتنام، وهي دولة عانت كثيرا من الصراع، تساهم بفعالية في حفظ السلام.

وتشارك فيتنام حاليا بنحو 20 من جنود حفظ السلام في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

ومن المقرر ارسال مستشفى ميداني جديد، بتمويل أمريكي أيضا، إلى جنوب السودان العام المقبل.

وقال اوسيوس إن التعاون العسكري بين أمريكا وفيتنام يزداد قوة.

وأضاف " إذا تعاونا سويا في نقل سفينة لقوات خفر السواحل الفيتنامية أو الإعداد لزيارة حاملة طائرات أو في عمليات حفظ السلام، جميع تلك المجالات العملية للتعاون تبني الثقة بين دولتينا ".